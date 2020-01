Epic Games: la politica delle esclusive dell'Epic Store proseguirà anche nel 2020

Nell'illustrare i successi dall'Epic Games Store nel 2019, i vertici del colosso videoludico americano annunciano di voler mantenere la propria politica sulle esclusive anche nel 2020 appena iniziato.

A dispetto delle polemiche generate dalle esclusive Epic Store, i rappresentanti dell'azienda statunitense si dicono soddisfatti dei risultati raggiunti dal negozio digitale nel corso del 2019 e, proprio per questo, non intendonoabbandonare questo percorso che li hanno visti rosicchiare delle fette di mercato ai competitor diretti di Valve e al loro celebre store videoludico Steam.

In conseguenza di questa scelta, da qui ai prossimi mesi assisteremo all'annuncio di nuovi accordi di esclusiva con le case di sviluppo e produzione più disparate, dalle realtà indipendenti ai colossi del settore. La lista dei giochi PC che vedranno la luce nel 2020 in esclusiva su Epic Games Store comprende già Magic The Gathering Arena, Auto Chess, Rogue Company e Predator Hunting Grounds.

Tra i titoli in esclusiva sullo store digitale del publisher di Fortnite ci sarà anche GodFall, l'ambizioso action sci-fi annunciato durante i Game Awards 2019, approderà in esclusiva Epic Store su PC in coincidenza del lancio su PlayStation 5 a fine 2020. Anche la politica sui giochi gratis dell'Epic Store proseguirà per tutto il 2020, con un videogioco riscattabile gratuitamente ogni settimana da qui alla fine dell'anno.