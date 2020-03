Epic Games pubblicherà i nuovi giochi di Remedy, Gen Design e Playdead

Epic Games ha annunciato un nuovo programma di publishing multipiattaforma ed ha confermato i primi tre editori che prenderanno parte a questa iniziativa: si tratta di Remedy (Control), Gen Design (studio di Fumito Ueda, autore di ICO e The Last Guardian) e Playdead (Limbo e Inside).

Sono tre i punti di forza del programma pensato per dare agli sviluppatori la massima libertà e offrire loro tutti gli strumenti necessari per dare vita alle proprie opere.

Controllo e libertà creativa. Gli sviluppatori posseggono il 100% della proprietà intellettuale e ne detengono il pieno controllo creativo

Progetti completamente finanziati Epic coprirà il 100% dei costi di viluppo, dagli stipendi degli sviluppatori alle spese relative necessarie per far arrivare il gioco sul mercato, tra questi aspetti citiamo controllo qualità, localizzazione, marketing e pubblicazione

Profitti divisi al 50/50. Una volta recuperati i costi, gli sviluppatori riceveranno una quota pari ad almeno il 50% dei profitti

"Stiamo dando vita al modello di pubblicazione che abbiamo sempre voluto", ha dichiarato Tim Sweeney, fondatore e CEO di Epic Games. "Gen DESIGN, Remedy e Playdead sono alcuni degli studi più promettenti del settore, con idee davvero innovative per i loro prossimi progetti", ha dichiarato Hector Sanchez, responsabile dell'etichetta Epic Games Publishing. "A loro spetterà la totalità del controllo creativo, mentre Epic fornirà i servizi e le risorse necessarie".

Remedy ha annunciato di avere in cantiere due nuovi giochi non è chiaro però se entrambi saranno pubblicati da Epic Games oppure no, restiamo quindi in attesa di chiarimenti anche per quanto riguarda i progetti di Gen Design e Playdead.