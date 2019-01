Epic Games regala agli sviluppatori di Fortnite alcune spille celebrative

Bel gesto di Epic Games, gli sviluppatori dell'ormai celeberrimo Fortnite, che ha voluto regalare ai propri impiegati alcune spillette celebrative delle varie stagioni del Battle Royale, premiandoli per il loro impegno per aver reso il gioco il colosso che è adesso.

Le spille sono state regalate a seconda della stagione sulla quale si è lavorato, per cui immaginiamo debba essere una bella soddisfazione averle ricevute tutte e sei, visto che per il momento quella relativa alla Season 7 non è stata ancora mostrata.

Nel dettaglio, i badge raffigurano per quanto riguarda la prima stagione un ombrello dorato, che dovrebbe rappresentare la nascita e la semplicità del gioco all'epoca. Sono in molti peraltro i giocatori a richiedere che venga inserito proprio il Golden Umbrella come deltaplano, e chissà che non sarà così.

La seconda mostra un drago su uno scudo rosso, in riferimento al Cavaliere Rosso; la terza una meteora in fiamme, un riferimento agli eventi delle stagioni 3 e 4.

La quarta spilla raffigura il razzo, che simboleggia il primo evento in tempo reale di Fortnite, mentre la quinta ritrae la maschera di Drift. L'ultima spilla è quella relativa alla sesta stagione, non è presente nella foto cumulativa ma è stata mostrata in un secondo momento, e raffigura il misterioso cubo che ha svolto un ruolo chiave nella Season 6.

Un bel modo insomma per congratularsi con i propri dipendenti che, visto il successo di Fortnite, hanno in effetti di che essere ringraziati.

Cosa raffigurerà secondo voi un'eventuale spilla per la Stagione 7?