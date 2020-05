Epic Games: niente royalty dai giochi Unreal Engine sul primo milione di dollari di ricavi

Dopo aver annunciato l'Unreal Engine 5 con una tech demo su PS5, Epic Games tende una mano agli sviluppatori annunciando di non voler bloccare la riscossione delle royalty sul primo milione di dollari di ricavi per i giochi realizzati tramite il loro celebre motore grafico.

La promozione, nata per incentivare le software house di tutto il mondo a servirsi dell'Unreal Engine per dare vita ai propri progetti interattivi, è già disponibile in maniera retroattiva dall'1 gennaio 2020 e offre agli sviluppatori la possibilità di non pagare alcuna royalty a Epic Games per il primo milione di dollari di entrate generate dai giochi e dagli applicativi realizzati con Unreal Engine 4 (e in futuro con UE5).

Le nuove condizioni di utilizzo della licenza di Unreal Engine consentono così alle case di sviluppo di risparmiare diverse decine di migliaia di dollari, in considerazione del fatto che Epic tratterrà il 5% dei ricavi per ogni copia venduta sui giochi sviluppati con il proprio motore grafico solo al raggiungimento del primo milione di dollari di entrate da parte dei singoli attori interessati.

Come ulteriore incentivo per le aziende, gli editori e gli autori di videogiochi indipendenti che vogliono servirsi dei poliedrici tool di sviluppo dell'Unreal Engine, Epic ha deciso di riorganizzare l'SDK sui servizi multiplayer lanciando Epic Online Services, una piattaforma di sviluppo unificata che promette di facilitare l'integrazione del matchmaking, della lista amici, delle classifiche e delle lobby nei giochi realizzati su PC, console e sistemi mobile. Anche in questo caso, l'accesso all'ecosistema di middleware di Epic Online Services è completamente gratuito.