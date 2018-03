Epic Games: secondo Sweeney, il cross-play tra PS4 e Xbox One è solo questione di tempo

Il cross-play è probabilmente una delle funzionalità più apprezzate dai giocatori d'oggi. Grazie ad esso vengono abbattute le barriere tra le piattaforme, consentendo agli utenti di giocare assieme indipendentemente dal dispositivo dal quale sono connessi.

Tra i titoli che lo supportano ci sono Minecraft, Rocket League e Fortnite, giusto per citarne alcuni. L'unica barriera ad essere rimasta saldamente in piedi, è quella che separa PlayStation 4 e Xbox One. Di fatto, i giocatori delle due console di Sony e Microsoft non hanno mai avuto l'opportunità di incontrarsi online, se non per un breve periodo di tempo a causa di un errore in Fortnite.

Alla recente Game Developers Conference 2018 è tornato sull'argomento Tim Sweeney, il fondatore di Epic Games, compagnia responsabile del fenomeno Battle Royale citato poc'anzi. Si è mostrato molto ottimista al riguardo, dichiarando che secondo lui questa barriera prima o poi cadrà, "è inevitabile".

"I videogiochi sono diventati delle vere e proprie esperienze social, esattamente come Facebook e Twitter. Esperienze del genere hanno senso solamente se i giocatori sono in grado di comunicare con tutti i loro amici. Per supportare davvero tutti i loro clienti, Sony e Microsoft dovrebbero aprire le loro piattaforme anche a tutti i loro amici, altrimenti si rischia di creare delle divisioni nella vita vera. Quest'ultima barriera cadrà inevitabilmente".

Il discorso di Sweeney non fa una piega. Phil Spencer, boss di Xbox, si è più volte mostrato favorevole a tale possibilità. A quanto pare, l'unica ad essere ancora restia è Sony, che si è sempre rifiutata di aprire le porte all'utenza della piattaforma rivale. Voi cosa ne pensate al riguardo? Siete favorevoli o meno al cross-play?