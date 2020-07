Epic Games: Sony investe 250 milioni di dollari e acquista una quota di minoranza

A quanto pare Sony ha deciso di investire 250 milioni di dollari in Epic Games, sviluppatore di Fortnite e Unreale Engine 5, acquisendo una partecipazione di minoranza dello studio e sancendo l'alleanza tra le due società.

Secondo il comunicato stampa congiunto l'investimento consentirà a Sony ed Epic di "ampliare la loro collaborazione attraverso il portafoglio leader di Sony nel campo degli asset e della tecnologia dell'intrattenimento, e con la piattaforma social e l'ecosistema digitale di Epic per creare esperienze uniche per i consumatori e i creator".

"La potente tecnologia di Epic in settori come la grafica li pone all'avanguardia nello sviluppo di motori come l'Unreal Engine e altre innovazioni" ha dichiarato Kenichiro Yoshida, presidente e CEO di Sony Corporation. "Non c'è migliore esempio di questa rivoluzionaria esperienza se non Fortnite. Attraverso i nostri investimenti esploreremo ulteriori opportunità di collaborazione con Epic per deliziare e valorizzare i consumatori e l'industria, non solo nei giochi, ma anche attraverso il panorama dell'intrattenimento digitale in rapida evoluzione".



La presentazione di Unreal Engine 5 proprio sulla nuova PlayStation 5 acquisisce un significato ancora più importante dopo questa rivelazione. Come sempre vi terremo aggiornati sugli sviluppi.