Epic Games Store accoglie una delle funzionalità più richieste di sempre

Con il passare del tempo, l'Epic Games Store continua a ricevere qualche attenzione da parte del team di sviluppo di Fortnite Capitolo 3 e proprio nel corso delle ultime ore ha accolto una feature particolarmente importante, la quale era al centro delle richieste della community ormai da mesi.

Epic ha infatti introdotto il carrello nel suo negozio, così che i giocatori possano ora inserire al suo interno più giochi o contenuti aggiuntivi prima di procedere all'acquisto. Fino ad oggi, tale funzionalità non era ancora stata aggiunta all'ormai popolare client, il quale richiedeva di effettuare una transazione per ogni singolo oggetto, rendendo gli acquisti frustranti per molti utenti ormai abituati all'uso del carrello su altri lidi. Sul sito ufficiale della software house è stato pubblicato un lungo articolo che spiega nel dettaglio il funzionamento del carrello per gli acquisti, sebbene non vi siano grosse differenze con quello di Steam o di altri store che permettono di comprare le versioni digitali dei videogiochi e dei loro contenuti aggiuntivi.

Prima di lasciarvi al trailer ufficiale del carrello sullo store di Epic, vi ricordiamo che proprio da oggi è possibile scaricare gratis la versione PC di Godfall Challenger Edition. A partire dalla prossima settimana, invece, arriveranno i giochi gratuiti di Natale e il primo di questi potrebbe essere Shenmue III.