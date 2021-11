Epic Games Store accoglie Valorant, League of Legends e gli altri giochi gratis di Riot

È appena successo qualcosa di molto importante all'interno del panorama PC: Riot Games ha pubblicato alcuni dei suoi migliori titoli sull'Epic Games Store!

A partire da ora, League of Legends (versione per PC), Teamfight Tactics, Legends of Runeterra e Valorant sono tutti disponibili sull'Epic Games Store. Dopo aver scaricato uno di questi giochi gratis, il nuovo client di Riot Games si installerà sul computer, permettendo a tutti i giocatori di accedere direttamente al quel titolo. Coloro che hanno già provato uno di questi giochi potranno accedere al proprio account e alla lista degli amici.

"Riot Games è uno dei migliori sviluppatori di videogiochi al mondo e creatore di serie di intrattenimento innovative", ha dichiarato Steve Allison, vicepresidente e direttore generale dell'Epic Games Store. "Siamo veramente felici che abbiano scelto di collaborare con noi per rendere disponibili i loro titoli a milioni e milioni di nuovi giocatori sull'Epic Games Store".

Per celebrare questa nuova collaborazione, Epic Games ha deciso di inserire Jinx, una campionessa di League of Legends armata fino ai denti e dai capelli blu, su Fortnite come personaggio giocabile. Il suo debutto, fissato all'una di notte del 5 novembre, segnerà la prima apparizione di un personaggio di LoL in un gioco non targato Riot. Assieme a lei arriveranno anche altri contenuti, tra cui un costume, un piccone, uno spray, un dorso decorativo, una traccia della lobby e due schermate di caricamento.