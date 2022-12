Epic Games Store, addio al multiplayer online di tanti giochi datati: l'elenco completo

Parallelamente all'inaspettato annuncio del rilancio free to play di Unreal Tournament 3 X, il team di Epic Games Store annuncia l'addio al supporto online per alcune produzioni videoludiche del passato.

A partire dal prossimo 24 gennaio 2023, diversi titoli PC presenti sullo store non supporteranno più le opzioni multigiocatore online. Tuttavia, gli utenti in possesso dei giochi potranno continuare a usufruire delle modalità single player e multiplayer in locale. Di seguito, vi riportiamo l'elenco completo delle produzioni che saranno coinvolte nello stop annunciato dai vertici di Epic Games:

1000 Tiny Claws

Dance Central 1-3 (la modalità multiplayer online di Dance Central VR resterà attiva)

(la modalità multiplayer online di Dance Central VR resterà attiva) Green Day: Rock Band

Monsters (Probably) Stole My Princess

Rock Band 1-3 (la modalità multiplayer online Rock Band 4 resterà online)

(la modalità multiplayer online Rock Band 4 resterà online) The Beatles: Rock Band

Supersonic Acrobatic Rocket-Powered Battle-Cars

Unreal Gold

Unreal II: The Awakening

Unreal Tournament 2003

Unreal Tournament 2004

Unreal Tournament 3

Unreal Tournament: Game of the Year Edition

I titoli in questione saranno inoltre presto rimossi dal negozio online di Epic Store. Già a partire da oggi, risulta inveceparte delle produzioni tramite transazioni in-game.

In chiusura, ricordiamo che a partire da quest'oggi prende nuovamente il via la tradizionale promozione natalizia di Epic Games, con14 giorni di giochi in regalo su Epic Games Store.