Epic Games Store annuncia l'arrivo della tanto attesa 'Lista dei Desideri'

Epic ha finalmente annunciato l'arrivo della Lista dei Desideri su Epic Games Store, accessibile direttamente dal browser e disponibile con l'ultimo aggiornamento del Launcher Epic Games. La nuova funzione permetterà di monitorare i propri titoli preferiti.

Come si legge sull'annuncio ufficiale, per inserire un gioco nella nuova Lista dei Desideri basterà accedere all'Epic Games Store dal browser o direttamente dall'applicazione desktop, entrare nella pagina del gioco che si vuole seguire e cliccare sull'apposita icona che compare in basso a destra. Tutti i giochi selezionati compariranno in un'unica pagina e in questo modo sarà possibile rimanere aggiornati sui prezzi e i sui possibili sconti.

Epic ha poi annunciato l'arrivo di nuovi filtri e di ricerche correlate per facilitare la gestione della Lista dei Desideri. Nelle future versioni verranno poi aggiunte le notifiche tramite e-mail che informeranno gli utenti sulla presenza di sconti o sui cambi di stato (per esempio, la disponibilità al pre-acquisto o al download). Una gradita aggiunta per molti utenti del famoso store.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Epic Games Store ha svelato i prossimi tre giochi gratuiti disponibili, Anodyne 2: Return to Dust, A Short Hike e Mutazione.