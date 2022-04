Epic Games Store, annunciati i giochi gratis del 21 aprile 2022: c'è anche un horror

Epic Games rivela quali saranno i prossimi giochi gratis offerti dal suo store ufficiale in data 21 aprile 2021 e fino al successivo 28 aprile, disponibili per tutti gli utenti della piattaforma.

Si tratta di Amnesia Rebirth, survival horror realizzato da Frictional Games, e di Riverbond, avventura cooperativa sviluppata da Cococucumber. In Amnesia Rebirth, uscito originariamente nell'ottobre del 2020, vestiremo i panni di Tasi Trianon, una donna che dovrà muoversi attraverso caverne ed antiche tombe nel deserto algerino per ritrovare la strada e riunirsi ai suoi compagni. Il titolo offre una prospettiva in prima persona e richiede di sfruttare al meglio le risorse in nostro possesso, illuminando gli oscuri scenari e risolvendo nel frattempo diversi enigmi. Per farvi un'idea più chiara del titolo non perdetevi la nostra recensione di Amnesia Rebirth.

Riverbond è invece un titolo che punta forte sulla cooperativa, coinvolgendo da due fino a un massimo di quattro giocatori, pur essendo comunque giocabile anche in solitaria. L'opera offre tante missioni e combattimenti da affrontare, il tutto all'interno di un mondo interamente realizzato in voxel art.

In attesa quindi di poter giocare gratuitamente questi due giochi, ricordiamo che da oggi XCOM 2 è gratis su Epic Games Store assieme ad Insormountable, il survival roguelite sviluppato da ByteRockers Games.