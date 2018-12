Epic Games Store apre ufficialmente i battenti e regala Subnautica

Dopo aver lanciato il guanto di sfida a Valve e a Steam, i vertici di Epic Games fanno un'entrata in grande stile nel mercato della distribuzione videoludica digitale con l'apertura ufficiale del loro nuovo Store per PC e Mac.

Il video di presentazione dell'Epic Games Store pubblicato in concomitanza dei The Game Awards 2018 è il manifesto delle intenzioni e delle ambizioni del colosso videoludico statunitense.

I primi titoli ad approdare all'interno del negozio sono l'avventura Hello Neighbor Hide and Seek, il soulslike Ashen, la versione Early Access dell'ispirato action ruolistico Hades e, soprattutto, Fortnite, il videogioco più famoso e pianeta. Il catalogo, assicura Epic, si amplierà costantemente con nuove aggiunte, molte delle quali esclusive: tra i tanti progetti che faranno il loro ingresso nel negozio nel corso delle prossime settimane, ad esempio, ci sarà anche Journey, il capolavoro di ThatGameCompany apparso nel 2012 su PlayStation 3 e riproposto in versione rimasterizzata su PS4 nel 2015.

Per tutto il 2019, inoltre, coloro che decideranno di effettuare l'iscrizione gratuita allo Store potranno scaricare, anche qui in maniera completamente gratuita, un gioco ogni due settimane. Il programma partirà già da questo mese e comprenderà Subnautica e Super Meat Boy: il sandbox sci-fi venato di elementi survival di Unknown Worlds sarà disponibile dal 14 al 27 dicembre, mentre il platform ad alto tasso di adrenalina del Team Meat sarà gratis dal 28 dicembre al 10 gennaio.