Epic Games Store: arrivano oggi tre nuovi giochi PC gratis da scaricare

Fino alle 17:00 di oggi pomeriggio (giovedì 15 aprile) 3 Out 10 Season Two è gratis su Epic Games Store, alla stessa ora faranno il loro debutto su EGS anche tre nuovi giochi gratis per PC da scaricare a costo zero, riscattabili entro il 22 aprile.

Ma quali sono i nuovi giochi gratis della settimana su Epic Games Store? Si tratta di The First Tree, Deponia The Complete Journey e The Pillars of the Earth, basato sull'omonimo romanzo (I Pilastri della Terra) di Ken Follett.

The First Tree

Uno gioco di esplorazione in terza persona che ruota attorno a due storie parallele: una volpa in cerca della sua famiglia perduta e un figlio che desidera recuperare il legame con il padre in Alaska.

Deponia The Complete Journey

Il pianeta discarica di Deponia è tutto l'opposto di una piacevole passeggiata nella natura. Non sorprende che Rufus ne abbia abbastanza e stia cercando di mettere a punto un piano per fuggire da questo luogo.

Ken Follett's The Pillars of the Earth

In un'epoca di povertà e guerra, un piccolo villaggio comincia la costruzione di una cattedrale per chiedere benessere e protezione: nella lotta per la sopravvivenza vite e destini si intrecciano. Basato sul best seller di Ken Follett I pilastri della terra.



I tre giochi potranno essere riscattati dalle 17:00 di oggi e fino alla stessa ora di giovedì 22 aprile, una volta aggiunti alla libreria resteranno vostri per sempre e potrete utilizzarli senza limitazioni.