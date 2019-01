Epic Games Store arriverà anche su Android, installare Fortnite sarà più semplice?

Il nuovo store digitale di Epic Games sta riscuotendo un discreto successo, lanciato a dicembre, il negozio ha guadagnato l'attenzione dei publisher, degli sviluppatori e dei giocatori, grazie anche ai giochi gratuiti offerti in queste settimane, tra cui Subnautica e Super Meat Boy.

Tim Sweeney, fondatore di Epic Games, ha dichiarato che l'obiettivo è quello di portare lo store anche su Android dopo il debutto su PC e Mac, GamesIndustry.biz ha contattato la compagnia per saperne di più, tuttavia al momento "è troppo presto per rivelare i piani relativi all'arrivo di Epic Games Store su Android, il cui lancio è previsto nel 2019".

Purtroppo non esiste una finestra temporale di riferimento e anche altri dettagli non sono noti, tuttavia la mossa di Epic Games potrebbe rivelarsi interessante anche per i giocatori di Fortnite: il Battle Royale più famoso del mondo non è disponibile su Google Play, l'arrivo di Epic Games Store potrebbe facilitare quindi l'installazione e il download di Fortnite per Android, oltre che la pubblicazione di numerosi contenuti extra come skin e pacchetti aggiuntivi.

Epic si è detta interessata a portare Epic Games Store anche su iOS ma in questo caso gli accordi sono più complicati a causa della chiusura di Apple, che certamente non gradirebbe la presenza di uno store concorrente ad App Store.