Epic Games Store: in arrivo nuovi buoni da 10€, Lista dei Desideri e Recensioni

Nel corso del 2019 Epic Games Store ha fatto nei notevoli passi in avanti, ma per quanto concerne le funzionalità non può ancora dirsi al livello di realtà già affermate come Steam. La compagnia americana, in ogni caso, sta già pensando alle prossime mosse, come abbiamo avuto modo di apprendere leggendo l'Aggiornamento dello sviluppo di fine anno.

Innanzitutto, Epic Games ha promesso che nel 2020 verranno introdotte due delle funzioni più richieste dai giocatori, ovvero le Recensioni della critica e la Lista dei desideri. La prima è già stata integrata nel backend e si trova già in fase di test, pertanto al debutto non dovrebbe mancare molto. La seconda permetterà ai giocatori di inserire nella lista dei desideri qualsiasi offerta del negozio e ricevere una notifica quando saranno in corso saldi o promozioni per quell'articolo. Gli sviluppatori avevano già parlato di questa funzionalità in passato, ma sta richiedendo più lavoro del previsto. Trovate un'anteprima delle Recensioni della Critica e della Lista dei Desideri nella galleria in calce.

Epic Games ne ha inoltre approfittato per farci sapere che domani 19 dicembre, in occasione dell'iniziativa "12 Giorni di Giochi Gratis", potranno nuovamente essere ottenuti i buoni da 10 euro utilizzabili per risparmiare sull'acquisto giochi, sebbene la modalità di ottenimento non sia ancora stata svelata. I buoni da 10€ sono comparsi per la prima volta - e per un periodo limitato - durante l'Evento di ringraziamento per i Creatori dello scorso novembre: in quell'occasione, i giocatori che utilizzavano un codice creatore durante la procedura d'acquisto di un gioco con prezzo superiore ai 14,99 euro, ricevevano in regalo uno dei suddetti buoni. In che modo potranno essere ottenuti durante l'evento 12 giorni di giochi gratis? Lo scopriremo domani 19 dicembre!