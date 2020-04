Epic Games Store: l'Autenticazione 2FA per riscattare i giochi gratuiti è obbligatoria

Con una nota ufficiale Epic ha annunciato che per poter riscattare i giochi gratuiti dall'Epic Games Store sarà necessario attivare l'Autenticazione a due fattori (2FA). L'iniziativa è stata presa per incentivare l'utilizzo di tale pratica di sicurezza.

L'obbligo di utilizzare L'Autenticazione a due fattori (2FA) per riscattare i giochi gratuiti dell'Epic Games Store sarà in vigore a partire da oggi 28 aprile fino al 21 maggio. Come si legge dalla nota ufficiale infatti: "Se non hai attivato l'Autenticazione a due fattori (2FA) sul tuo account, comparirà il seguente messaggio ogni volta che provi a riscattare un gioco gratuito: Richiesta Autenticazione a due fattori (2FA). Per riscattare questo gioco gratuito devi impostare l'Autenticazione a due fattori (2FA) sul tuo account. L'Autenticazione a due fattori (2FA) fornisce al tuo account Epic Games un livello aggiuntivo di sicurezza e una maggiore prevenzione degli accessi non autorizzati".

Epic ha deciso di rendere obbligatori l'utilizzo dell'Autenticazione a due fattori per un periodo determinato per incentivare l'utilizzo di questa misura di sicurezza. Intanto, sull'Epic Games Store sono disponibili i nuovi titoli gratuiti del mese.