Epic Games Store può bloccare l'account se compri troppi giochi di seguito

Gli utenti di Epic Games Store sono incappati in un particolare problema. Mentre sono in atto per la prima volta i saldi di Epic Games Store, sembra che il sistema anti-frode della piattaforma, per un eccesso di zelo, stia bloccando diversi account per via dei troppi acquisti.

Come riporta lo streamer di Twitch Patrick Boivin infatti, se si comprano cinque giochi in rapida successione, Epic può decidere di bloccare l'account dell'acquirente, che avrà bisogno di contattare il servizio clienti e l'assistenza per risolvere la situazione e continuare a fare acquisti in futuro.

Il problema, come segnalato anche da Boivin, è che lo store al momento, non ha il carrello tra le proprie funzionalità, per cui chi avesse intenzione di comprare più giochi, deve in effetti effettuare più acquisti di seguito, e quindi rischiare di attivare il sistema anti-frode di cui sopra.

Per il momento Epic non ha commentato la situazione, che volendo sarebbe per l'appunto risolvibile in maniera piuttosto semplice, magari proprio con l'introduzione del famoso shopping cart. Di certo "Non comprate troppi giochi" non è un messaggio invitante da mandare ai propri clienti nel momento in cui stai offrendo dei videogame in saldo, ma per il momento non è che gli utenti abbiano molta scelta a riguardo.

Un altro problema che sta affrontando lo store in questo momento è la decisione di alcuni produttori di ritirare i propri giochi dall'Epic Games Store durante il periodo di saldi. Che ne pensate della situazione?