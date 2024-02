Epic Games Store, cambiano i prossimi giochi gratis: quale sarà adesso?

Speravate di poter tornare tra i deserti e le lande post-atomiche con i nuovi regali gratis dall'Epic Games Store? Ebbene, quest'oggi sono stati apportati dei cambi di programma nella lista dei titoli che saranno resi accessibili senza costi aggiuntivi: i prossimi giochi gratis di Epic non saranno più Fallout, Fallout Tactics e Fallout 2.

Non si conoscono le decisioni dietro tale cambio di rotta, ma dopo aver sfrecciato su piste sterrate con l'ultimo regalo dall'Epic Games Store è tempo di mettere le mani su un titolo non alla portata di tutti. Secondo quanto emerso dalle pagine dello stesso Store di Epic, il nuovo gioco gratis sarà Super Meat Boy Forever. Per chi non lo conoscesse, quello che entrerà a far parte della lista dei regali messi a punto da Epic è un indie le cui tinte action e platform sapranno mettervi a dura prova.

Super Meat Boy Forever sarà gratis dal 22 febbraio fino al 29 febbraio, come da programma con la trilogia composta dai precedenti Fallout, Fallout Tactics e Fallout 2. Siete pronti a "saltare, tuffarvi, scivolare e a prendere a pugni il vostro cammino attraverso livello brutali e scontri con boss"? Gli oltre 5 mila livelli realizzati dai ragazzi di Team Meat saranno una sfida che solo pochi videogiocatori sono in grado di portare a termine. Cosa ne pensate di questa variazione? Preferivate i tre titoli della saga di Fallout, o prediligete l'ingresso di Super Meat Boy Forever tra i regali dell'Epic Games Store?