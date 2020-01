Epic Games Store, cambio in corsa: For the King sostituito con un altro gioco gratis

Dopo aver offerto una corposa serie di titoli gratuiti in occasione delle festività natalizie, l'Epic Games Store ha riservato alla propria utenza interessanti offerte anche con l'inizio del nuovo anno.

Dopo aver annunciato l'inizio della Settimana Bis delle Offerte delle Feste, lo store aveva svelato l'identità del prossimo titolo accessibile sul portale in maniera completamente gratuita. La scelta era caduta su Fort the King, sviluppato da IronOak Games e distribuito da Curve Digital. L'account Twitter ufficiale di Epic Games Store segnala tuttavia un cambio di programma. Come potete infatti verificare in calce a questa news, For the King sarà sostituito con una differente produzione.

Nella settimana compresa tra giovedì 9 e giovedì 16 gennaio, gli utenti potranno dunque accedere in maniera completamente gratuita a Sudered: Eldritch Edition. Realizzato e distribuito dal team di Thunder Lotus, già noti al pubblico per aver realizzato Jotun. Il titolo si presenta come un metroidvania dalle tinte dark, il cui universo si ispira alle creature partorite dalla fantasia di H.P. Lovecraft. Nei panni della giovane Eshe, i giocatori dovranno far fronte ad orde di pericolose e terrificanti creature.



Per ogni dettaglio su questa avventura videoludica, sulle pagine di Everyeye potete ovviamente trovare la nostra recensione di Sundered, a cura di Marco D'Amico.