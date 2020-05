Epic Games Store: Civilization 6 e Borderlands tra i prossimi giochi gratis?

Durante il periodo dei Mega Saldi Epic Games Store regalerà un gioco a settimana, il primo è ovviamente GTA 5 per PC gratis , un leak sembra però svelare anche gli altri titoli in arrivo nel corso del mese di maggio e a inizio giugno.

Secondo quanto trapelato da una foto diffusa su IMGUR, il 21 maggio sarà la volta di Sid Meier's Civilization VI, il 28 maggio sarà possibile scaricare Borderlands The Handsome Collection mentre il 4 giugno toccherà ad ARK Survival Evolved, non sembra invece esserci spazio per il tango rumoreggiato The Witcher 3 Wild Hunt GOTY Edition gratis. C'è da dire che non ci sono prove di alcun tipo riguardo l'attendibilità di questa immagine e dunque vi invitiamo a prendere quanto riportato con le dovute precauzioni.

I Mega Saldi su Epic Games Store proseguiranno fino al prossimo 11 giugno, la compagnia offre un buono sconto del valore di dieci euro a tutti, utilizzabile su ogni acquisto minimo di 15 euro, coupon valido anche su giochi già scontati e in offerta.

Nella giornata di ieri l'Epic Games Store è andato offline per GTA V, i server non hanno retto all'enorme traffico generato dal gioco gratis di questa settimana, le problematiche sono state però risolte nella notte e attualmente la situazione sembra essere assolutamente sotto controllo.