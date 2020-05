Epic Games Store: come creare un account in vista dell'arrivo di GTA V gratis

Come avrete sicuramente letto sulle nostre pagine, ci sono ormai ben pochi dubbi sul fatto che GTA V sarà gratis su Epic Games Store per tutta la prossima settimana. Se volete approfittare della promozione e non sapete come creare un account sulla piattaforma, ecco una serie di consigli per registrarvi.

Come iscriversi ad Epic Games Store

Il primo passo da seguire è, ovviamente, quello di far visita al sito ufficiale dello store digitale dei creatori di Fortnite. Cliccando sul tasto "Accedi" in alto a destra vi si aprirà una schermata nella quale immettere le proprie credenziali che, se siete qui, è probabile che non abbiate ancora. Se non avete mai giocato a Fortnite Battaglia Reale su PlayStation 4, Xbox One o Nintendo Switch, il prossimo passaggio consiste nel cliccare su "Iscriviti", tasto che potete trovare poco sotto e che vi porterà ad un'altra schermata. Se avete invece giocato al titolo o possedete una di queste piattaforme e volete collegarla immediatamente al vostro nuovo account, potete cliccare sull'icona in alto corrispondente alla console di vostro interesse. A prescindere da quale sia la vostra scelta, vi si aprirà una schermata da compilare con i vostri dati, fate tutto il necessario e cliccate su "Continua". Per procedere dovete ora immettere a schermo un codice che avete ricevuto sull'indirizzo email che avete inserito in fase di registrazione, se non lo trovate controllate nello spam e, in casi estremi, cliccate su "Rinvia email" per ricevere nuovamente il messaggio contenente la serie di numeri.

Per questioni di sicurezza, vi invitiamo ad attivare il sistema di Autenticazione a due fattori dalla schermata del profilo. A differenza di altre piattaforme, Epic permette di effettuare la verifica tramite app authenticator, via SMS o tramite email. Selezionate il metodo che meglio si adatta alle vostre esigenze e il vostro account sarà più sicuro che mai. Dalla schermata del profilo potete anche selezionare la voce "Collegamenti" per associare tutti i vostri profili all'account Epic, inclusi quelli delle console.

Riscattare i giochi gratis

Se avete seguito correttamente i passaggi precedenti, siete ora collegati al vostro nuovo account Epic Games e potete cliccare sull'icona del gioco gratis della settimana per accedere alla sua pagina del negozio e riscattarlo attraverso il tasto "Ottieni": vi si aprirà una schermata per completare l'acquisto del gioco a costo zero, così da aggiungerlo alla vostra libreria.

Scaricare ed installare il client

A questo punto non resta altro da fare che scaricare l'applicazione sul vostro PC, così da poter iniziare il download dei giochi. Per scaricare il client di Epic Games Store basta cliccare sul tasto azzurro in alto a destra della pagina ufficiale dello store, quello con su scritto "Ottieni giochi Epic Games": così facendo si avvierà automaticamente il download e, una volta scaricato, vi basterà cliccare due volte sul file eseguibile per installare il programma. Quando l'app sarà installata, potrete aprirla ed effettuare l'accesso con email e password scelti in fase di registrazione e poi visitare la propria Biblioteca di giochi per procedere al download di GTA V o degli altri titoli sbloccati gratuitamente o acquistati regolarmente.