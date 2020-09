Epic Games Store: ecco come ottenere un buono sconto da 10 euro!

Epic Games è in vena di regali e oggi ha deciso di regalare un buono del valore di 10 euro da spendere su una selezione di giochi e DLC in vendita su EGS. Come fare per ottenere il coupon? E' molto semplice!

Tutto quello che dovrete fare è riscattare Rocket League da Epic Games Store entro le 17:00 del 23 ottobre, il gioco è diventato free to play dunque non pagherete nulla, semplicemente dovrete aggiungerlo alla vostra libreria e in poche ore riceverete un buono sconto del valore di dieci euro da utilizzare entro le 08.59 del primo novembre per l'acquisto di una selezione di prodotti.

L'unica condizione è che il gioco da acquistare abbia un valore di almeno 14.99 euro e in questa categoria rientrano produzioni come The Outer Worlds, CastleStorm 2, Borderlands 3, ARK Survival Evolved, Farming Simulator 19 o SnowRunner, solamente per citarne alcuni.

Altro regalo targato Epic Games Store è RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition per PC gratis, il gioco sarà disponibile dalle 17:00 del 24 settembre e fino alla stessa ora del primo ottobre, approfittatene se siete interessati, un gioco gratis non si rifiuta mai!