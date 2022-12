Epic Games Store: come riscattare e usare il buono sconto di Natale

Insieme ai 15 giochi gratis di Natale su Epic Games Store, torna anche il buono sconto che vi permetterà di acquistare giochi a prezzo ridotto per tutto il periodo natalizio. Ecco come riscattare e utilizzare il codice sconto Epic Games Store Natale 2022.

Il buono sconto 25% su Epic Games Store viene applicato automaticamente su tutte le transizioni idonee al momento dell'acquisto di un gioco su Epic Games Store, come sottolinea la compagnia "lo sconto verrà applicato a ciascun prodotto idoneo acquistato singolarmente o nel carrello degli acquisti."

Per ogni transazione inoltre riceverete anche un altro buono sconto, i buoni possono essere utilizzati per acquisti singoli a partire da 14.99 euro oppure per più giochi con un prezzo totale che raggiunga almeno questa cifra. Lo sconto può essere utilizzato fino al 5 gennaio alle 17:00 ora italiana. Ricordatevi che il buono non è valido per i preordini o per altri contnuti come DLC e Season Pass o gli acquisti in-game come i V-Buck di Fortnite.

Il buono sconto quindi non deve essere richiesto ma verrà applicato automaticamente agli utenti idonei: "A tutti gli utenti sarà fornito automaticamente un buono per festeggiare l'inizio delle offerte al momento del pagamento di tutte le transazioni idonee. Puoi visualizzare i buoni successivi facendo clic sul menu dell'account dal launcher o dal sito, dopo aver eseguito l'accesso, e selezionando Buoni."