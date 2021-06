Epic Games Store: come si scaricano i giochi gratis?

Ogni settimana Epic Games Store regala un nuovo gioco gratis da scaricare a costo zero e vostro per sempre una volta riscattato. Ma come fare per scaricare i giochi e aggiungerli alla propria libreria?

Non spaventatevi perché il processo è semplicissimo, vi basterà avviare il launcher di Epic Games Store (download gratis su Windows e Mac), cliccare sulla pagina del gioco e successivamente sul pulsante blu "Ottieni", in questo modo Epic Games Store aggiungerà il gioco alla libreria e procederà con l'installazione dell'applicazione. Potete scaricare i i contenuti gratuiti anche da web tramite Epic Games Store Online, ricordatevi ovviamente di effettuare il login con il vostro account Epic Games (lo stesso che utilizzate per Fortnite) per poter procedere all'aggiunta del gioco in libreria.



Ma quali sono i giochi gratis su Epic Games Store da scaricare? Al momento il catalogo include giochi come Fortnite e Rocket League, Path of Exile Ultimatum, Star Trek Online, Smite, Paladins, Might & Magic Chess Royale, Neverwinter, Magic The Gathering Arena, SpellForce III Versus Edition e Sludge Life di Devolver Digital, solamente per citarne alcuni. Ricordatevi infine che ogni giovedì alle 17:00 (ora italiana) un nuovo gioco gratis debutta su Epic Games Store, scaricabile senza costi di alcun tipo per sette giorni, fino alla stessa ora del giovedì successivo.