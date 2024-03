Epic Games Store alla conquista del mobile: arriverà su iOS e Android

Lo show State of Unreal 4 ha portato in dote anche un annuncio non direttamente legato al motore grafico di ultima generazione. Riguarda l'Epic Games Store, che si appresta ad approdare anche su Android e iOS con un'applicazione multipiattaforma dedicata.

A fare da eco alla presentazione dello State of Unreal 2024 ci hanno pensato anche i canali social di Epic Games, i quali hanno confermato l'arrivo dello store sui dispositivi mobili iOS e Android in un futuro non meglio precisato. La compagnia di Tim Sweeney promette "i medesimi termini equi" che contraddistinguono la controparte PC dello store, che dal dicembre del 2018 fa concorrenza a Steam e agli altri marketplace digitali venuti prima di lui.

Gli sviluppatori che decideranno di affidarsi all'Epic Games Store su mobile potranno dunque intascare l'88% dei proventi derivanti dalla vendita dei propri prodotti, con Epic Games che tratterrà solamente il 12%, esattamente come avviene su PC. Gli sviluppatori aderiranno ai programmi Epic First (che prevede la commercializzazione esclusiva su Epic Game Store) o Now on Epic (che regola la pubblicazione su Epic Game Store dei cataloghi pre-esistenti) vedranno gli introiti salire al 100% per un periodo di sei mesi.

Si tratta di condizioni decisamente favorevoli, specialmente se messe a confronto allo split offerto su altri lidi, dove gli autori vedono solitamente trattenuti il 30% degli incassi. Con il debutto su mobile, Epic Games Store diventerà anche il primo store di videogiochi digitali multipiattaforma, dal momento che funzionerà su Android, iOS, PC e macOS.

