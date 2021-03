Epic Games Store, continuano gli omaggi: oggi un nuovo gioco gratis su PC

Quest'oggi sono a disposizione della community PC le ultime ore per riscattare gratis Sunless Sea su Epic Games Store, grazie alla consueta promozione settimanale, che avrà termine alle ore 17:00 di quest'oggi, giovedì 4 marzo.

Terminata l'iniziativa dedicata a Sunless Sea, sarà la volta di un nuovo gioco gratis: come già annunciato da in precedenza, questa volta è il turno di uno strategico in tempo reale. Wargame: Red Dragon sarà gratis su Epic Games Store per un'intera settimana, a partire da quest'oggi e sino al prossimo 11 marzo 2021. Durante questo periodo di tempo limitato, gli utenti attivi sullo store avranno modo di aggiungere il gioco alla propria collezione in maniera completamente gratuita.



Sviluppato ed edito da Eugene Systems, il titolo segna il ritorno sul mercato videoludico della serie Wargame. Il setting scelto dal team di sviluppo è quello della Guerra Fredda, con la grande contrapposizione tra USA e URSS al centro dell'esperienza ludica. Con 17 Stati coinvolti, Wargame: Red Dragon si concentra in particolare sullo scenario bellico asiatico. Nel titolo, il giocatore potrà affrontare scontri e conflitti di proporzioni rinnovate, per l'esperienza più estesa mai proposta dalla saga di genere strategico in tempo reale. Il titolo offre sia una campagna single player sia una componente multigiocatore fino ad un massimo di 20 utenti.