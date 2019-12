Epic Games Store: disponibile il gioco PC gratis del 30 dicembre 2019

Attraverso le pagine di Epic Games Store, i curatori del negozio digitale di Epic ci ricordano che è finalmente possibile riscattare il videogioco PC gratuito del 30 dicembre 2019.

Prosegue così l'iniziativa promozionale "12 Giorni di Giochi Gratis" con cui i gestori dell'Epic Store provano a ritagliarsi uno spazio di visibilità nel sempre più affollato panorama dei negozi videoludici su PC.

Dopo averci regalato Shadow Tactics Blades of the Shogun, il team di EGS ci informa che il videogioco che rientra nell'offerta del 30 dicembre è Hello Neighbor: il titolo stealth venato di elementi survival horror di TinyBuilds è già disponibile in download gratuito e lo sarà fino alle ore 17:00 di domani, martedì 31 dicembre.

Lanciato nel 2017 su PC e riproposto l'anno successivo su console fisse e sistemi mobile, Hello Neighbor ci cala negli scomodi panni di un uomo chiamato a intrufolarsi furtivamente all'interno degli appartamenti dei propri vicini di casa. Tra i punti qualificanti dell'opera, citiamo la ricchezza dei puzzle ambientali da risolvere e l'intelligenza artificiale che gestisce le dinamiche stealth per modificare dinamicamente il livello di difficoltà in funzione del proprio stile di gioco e dei progressi ottenuti.

Qualora foste interessati a questo progetto, sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Hello Neighbor a firma di Alessandro Bruni.