Epic Games Store: disponibile da oggi un nuovo titolo gratuitamente, ma solo per poche ore

I giochi gratis di dicembre su Epic Games Store continuano ad essere sempre di più e, nelle ultime ore, è sopraggiunta una nuova produzione scaricabile senza alcun costo aggiuntivo per tutti gli utenti iscritti alla piattaforma di Epic. Tuttavia, quest'ultimo è un regalo che sarà disponibile solamente per poche ore.

Stiamo parlando di Costume Quest 2, il titolo oggetto dei leak sui regali di Epic Games Store del 17 dicembre. Il prodotto ideato da Double Fine Productions e approdato nel 2014 su tutte le piattaforme è al momento scaricabile gratuitamente da tutti gli utenti che posseggono un account legato alla sopracitata e nota piattaforma videoludica su PC.

Tuttavia, questo sarà un regalo disponibile per un periodo di tempo limitato: come di consueto, infatti, i giocatori saranno obbligati a riscattare il gioco entro un determinato lasso di tempo, oltre il quale non sarà più possibile accedere all'offerta. Ciò nonostante, accedendo con il proprio account sulla piattaforma e riscattando il regalo sarà possibile possedere definitivamente il titolo, il quale diverrà parte del proprio catalogo digitale.

Anche in questo caso, gli utenti dovranno affrettarsi a riscattare il gioco: Costume Quest 2 sarà disponibile gratuitamente fino alle ore 17:00 del 18 dicembre 2022. È quindi giunto il momento di trasformarsi in potenti guerrieri di Halloween che andranno alla ricerca di figurine di dolcetti da brivido per poter combattere i nemici ossessionati dall'igiene, ma potrà essere fatto entro e non oltre domani pomeriggio. Qui di seguito vi elenchiamo le specifiche minime che sono richieste per poter avviare l'action a turni di Double Fine Productions: