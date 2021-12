Epic Games Store, disponibile il regalo del 19 dicembre: nuovo gioco gratis su PC

Si allunga la lista di giochi gratis regalati da Epic Games Store nel 2021, con l'aggiunta di un nuovo titolo nell'ambito delle celebrazioni dedicate alle festività natalizie e invernali.

Con quest'oggi, domenica 19 dicembre 2021, cessa dunque di essere disponibile Remnant From The Ashes e diviene invece possibile riscattare senza alcun costo un nuovo gioco. Nello specifico, la scelta di Epic Games è ricaduta su The Vanishing of Ethan Carter, tra gli Indie più acclamati da pubblico e critica nel corso degli ultimi anni. Sviluppato dal team The Astronauts, il titolo può ora essere scaricato gratuitamente dalle pagine dell'Epic Games Store. Una volta aggiunto alla propria collezione, il gioco, il cui prezzo di listino si attesta sui 19,99 euro, resterà vostro per sempre.



Di seguito, vi riportiamo il link per sfruttare la promozione, che resterà attiva sino alle 16:59 di domani, lunedì 20 dicembre:

Sul fronte ludico, The Vanishing of Ethan Carter si struttura in una. Come facilmente intuibile dal titolo, il giocatore si ritroverà coinvolto in un'indagine sulla misteriosa scomparsa di Ethan Carter. Per scoprire il destino di quest'ultimo e della sua famiglia, vestiremo i panni del detective del paranormale Paul Prospero, in un viaggio videoludico coinvolgente e carico di atmosfera.