Epic Games Store: disponibili i nuovi giochi gratis PC del 3 agosto, correte a scaricarli!

Vi siete goduti i precedenti giochi PC gratis regalati dall'Epic Games Store? Lo store digitale di Epic Games ora vi offre altre sorprese già pronte per il download senza alcun tipo di costo aggiuntivo.

A partire dalle ore 17:00 del 3 agosto, e fino alle 17:00 del successivo 10 agosto, tutti gli iscritti ad Epic Games Store potranno scaricare gratuitamente Bloons TD 6 e Loop Hero attraverso il sito ufficiale del negozio. Nello specifico, Bloons TD 6 è un tower defense dai toni fanciulleschi con protagonista un gruppo di scimmiette che devono fermare l'avanzata dei loro nemici disponendo numerose unità difensiva lungo lo scenario di gioco.

Loop Hero invece si presenta come un'avventura infinita a base di carte nel quale dovremo trovare una soluzione per infrangere il loop portando così a termine il nostro scopo. Tante sfide, nemici ed ostacoli ci attendono lungo il cammino, nel frattempo che troviamo carte e potenziamenti sempre più efficaci per avanzare verso la meta un passo alla volta, partita dopo partita. La nostra recensione di Loop Hero vi rivelerà qualche dettaglio in più su questo interessante progetto.

Per l'occasione Epic Games ha inoltre rivelato quali saranno i giochi gratis del 10 agosto: tra una settimana gli utenti potranno accedere al gestionale Europa Universalis IV ed all'avventura Orwell Keeping an Eye on You.

