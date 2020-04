Epic Games Store: disponibili i nuovi giochi PC gratis, anche Just Cause 4 in arrivo

Con la consueta puntualità, la pagina principale dell'Epic Games Store si aggiorna per annunciare la nuova tornata di videogiochi scaricabili gratis dagli iscritti al negozio digitale dell'azienda statunitense.

A partire dalle 17:00 di oggi, giovedì 9 aprile, e fino alla medesima ora di giovedì 16 aprile, a tutti gli utenti in possesso di un account Epic Store (l'iscrizione, lo ricordiamo, è completamente gratuita) vengono offerti in regalo Sherlock Holmes: Crimes & Punishments e Close to the Suns.

Sia l'avventura grafica investigativa di Frogwares che l'esperienza horror curata dai ragazzi italiani di Storm in a Teacup possono essere scaricati gratis dal portale di Epic Games Store: una volta provveduto a riscattarne una copia dei due titoli con il proprio account, questi ultimi saranno vostri per sempre e non scadranno alla conclusione dell'attuale iniziativa promozionale.

Contemporaneamente all'annuncio dei giochi in regalo per questa settimana, Epic Games ha svelato i titoli che saranno disponibili gratuitamente a partire dal 16 aprile: nella rosa dei prossimi videogiochi in regalo su EGS rientreranno Just Cause 4, l'ultimo capitolo della serie action adventure a mondo aperto di Square Enix, e Wheels of Aurelia, un'avventura grafica in stile retrò sviluppata dagli autori italiani di Santa Ragione traendo ispirazione dai "road movie" degli anni '70.