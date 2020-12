Epic Games Store: l'estensione di Spotify è ora disponibile direttamente nello store

Spotify, il popolare servizio di musica e podcast in streaming, è da ora disponibile anche su Epic Games Store come componente aggiuntivo gratuito. In questo modo gli utenti saranno facilmente in grado di raggiungere l'applicazione e di riprodurre contenuti durante le sessioni di gioco.

L'applicazione di Spotify può essere trovata digitando "Spotify Music" nel motore di ricerca dello store e appare come un normalissimo gioco da scaricare. Esattamente come la versione "stand-alone" Spotify consente di ascoltare musica gratuitamente con inserzioni pubblicitarie e limiti nella scelta oppure attraverso l'account premio che apre le porte a tutte le funzionalità. Questa gradita aggiunta è solo una delle tante che arriveranno nel prossimo futuro: Epic sta infatti lavorando attivamente per trasformare il suo sistema di distribuzione digitale in qualcosa di diverso da un semplice hub. "Continueremo a lavorare con i partner per accrescere l'offerta del negozio e per rendere la piattaforma più solida per gli utenti e per gli sviluppatori".

Nel frattempo Epic ha annunciato l'arrivo dei "regali di Natale" che prevede ben 15 giochi gratuiti distribuiti nei prossimi giorni, parallelamente ai saldi delle festività.