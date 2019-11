Epic Games Store: un exploit permette di scaricare gratis tutti i giochi del negozio?

La redazione di CCN porta alla luce una nuova vulnerabilità dell'Epic Games Store che permetterebbe l'accesso gratuito, ma illegale, all'intero catalogo di videogiochi PC del nuovo negozio del colosso statunitense artefice del successo, tra gli altri, di Fortnite e dell'Unreal Engine.

Secondo Willian Worrall di CCN, l'exploit in questione non è stato ancora risolto da Epic Games e, di conseguenza, può essere utilizzato dai malintenzionati per acquisire l'accesso a tutti i titoli del catalogo dello store online.

Le prove condotte dal redattore di CCN hanno coinvolto le versioni digitali di titoli su Epic Store come Borderlands 3 o The Sinking City, evidenziando la vulnerabilità e la relativa facilità con cui è possibile servirsi di questa falla.

Il problema, a quanto sembra, dovrebbe risiedere nell'erronea gestione dei sistemi anti-tamper implementati dai gestori del client di EGS (rifattosi il look a fine ottobre) e dai singoli sviluppatori che adottano i DRM per "proteggere" i propri titoli: nel momento in cui scriviamo, Epic Games non è ancora intervenuta per confermare o smentire ufficialmente tali indiscrezioni.

Il nostro consiglio, in ogni caso, è quello di non servirvi assolutamente di questo exploit che, equiparabile a un vero e proprio furto, potrebbe comportare delle conseguenze legali, delle pesanti sanzioni economiche e la completa disattivazione del vostro account EGS.