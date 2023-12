Epic Games Store: la festa non è finita, ma fate presto! Fallout 3 è gratis per poco

Il 23 dicembre non è stato solo il giorno che ha anteceduto l'inizio delle festività natalizie, bensì anche il momento in cui Epic Games Store ha rilasciato il nuovo gioco gratis di dicembre. Dalla giornata di ieri, per molti è tornato il momento di tornare a popolare le vaste e desolate vaste della nota avventura targato Bethesda.

Inizialmente si pensava che il regalo dall'Epic Games Store fosse tutt'altro gioco, ma così non è stato: dalle ore 17:00 di ieri, Fallout 3 Game Of The Year Edition è stato reso accessibile per tutti senza alcun costo aggiuntivo. Tra saldi di fine anno per le feste e innumerevoli regali, la grande epopea videoludica dell'era 2008 è tornata a far parlare di sé. Ogni utente che provvede al download del titolo entro i termini previsti, oltre alla versione base dello stesso, ha modo di accedere anche a tutti i contenuti aggiuntivi previsti per la Game Of The Year Edition. Nello specifico, parliamo dei DLC Operation Anchorage, The Pitt, Broken Steel, Point Lookput e Mothership Zeta.

Attenzione, però, perché l'offerta vi sarà ancora per poco tempo: come specificato dalla stessa azienda attraverso la scheda del gioco, Fallout 3 GOTY sarà disponibile come gioco gratis entro le 17:00 del 24 dicembre. Manca un'ora alla fine della promozione, ma la festa non è ancora finita: attraverso la scheda dei giochi gratis, tra un'ora verrà rilasciato un altro dono misterioso. Di quale titolo si tratterà? Manca poco per scoprirlo.