Epic Games Store: giochi gratis del 25 aprile svelati da un leak

In attesa che i giochi gratis di Epic Games Store del 18 aprile siano disponibili a partire dalle ore 17:00 italiane, un leak avrebbe già svelato quali saranno i prossimi nomi offerti dallo store digitale di Epic Games la prossima settimana.

Il 25 aprile 2024 Epic Games Store regalerà ai suoi utenti altri due titoli, trattasi di LISA The Painful Definitive Edition e Industria. Il primo è ambientato in un contesto post-apocalittico condito da black humour e decisioni da prendere che andranno a modificare l'evoluzione della vicenda che stiamo vivendo, proposta al massimo della forma grazie ai contenuti aggiuntivi e la modalità a 120fps proposta dalla Definitive Edition. Il secondo invece è un FPS vecchio ambientato in una versione alternativa a tinte steampunk della Guerra Fredda.

Considerato che la fonte del leak è il noto insider Billbil-kun, sempre molto affidabile riguardo anticipazioni di questo genere, è estremamente probabile che LISA The Painful Definitive Edition e Industria siano a tutti gli effetti i due giochi che verranno regalati dall'Epic Games Store il prossimo 25 aprile, aspettiamo comunque conferme definitive alle 17:00 di questo pomeriggio, orario nel quale verranno annunciati ufficialmente i piani per il prossimo giovedì.

Possedete già i due giochi oppure siete pronti a scoprirli?

