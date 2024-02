Epic Games Store: i giochi gratis dell'8 febbraio già rivelati da un affidabile leaker

Nel frattempo che gli utenti si godono il nuovo gioco gratis dell'Epic Games Store del primo febbraio, il famoso leaker Billbil-kun anticipa già i piani di Epic Games rivelando quali dovrebbero essere i prossimi giochi in regalo dello store a partire dall'8 febbraio.

Stando alla nota gola profonda francese, tra una settimana Epic Games Store metterà a disposizione per il download gratuito Doki Doki Literature Club Plus! e Lost Castle. Il primo è una visual novel sviluppata da Team Salvato nella sua versione riveduta e corretta, che mescola tra loro elementi romantici ed horror psicologico dando così vita a un ibrido estremamente particolare e capace di regalare non poche sorprese ai giocatori.

Per quanto riguarda Lost Castle, siamo davanti a un particolare ibrido RPG, Roguelike e Beat 'em Up con tanto di dungeon generati in maniera procedurale. Oltre ad offrire tante armi e poteri diversi con i quali fronteggiare le orde di nemici pronte ad ostacolare il nostro cammino, l'opera targata Neon Doctrine e Hunter Studio comprende anche il multiplayer cooperativo fino a quattro giocatori sia online che offline, moltiplicando così il divertimento che scaturisce dalle sue avventure.

A questo punto non resta che attendere conferme ufficiali sulle indiscrezioni di Billbil-kun, che tuttavia si è sempre rivelato molto affidabile in simili circostanze. Utenti Epic Games Store, preparatevi dunque alle sorprese dell'8 febbraio!