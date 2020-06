Epic Games Store: i giochi gratis aiutano le vendite, l'app arriva su Android e iOS

Nel corso degli ultimi mesi sono stati davvero tanti i giochi messi a disposizione degli utenti in maniera completamente gratuita sull'Epic Games Store e stando alle parole di Tim Sweeney, boss dell'azienda, tutto ciò ha contribuito alla crescita del mercato.

Secondo Sweeney, infatti, è grazie a doni come Civilization VI, ad esempio, che crescono le vendite di titoli strategici. Grazie a promozioni di questo tipo i giocatori hanno l'opportunità di provare gratis prodotti che altrimenti non avrebbero mai acquistato e in molti casi finiscono con l'appassionarsi ad un nuovo genere videoludico. A questo interessante aspetto si aggiunge anche l'incremento delle vendite dello stesso prodotto su altri store, infatti è capitato più di una volta che i titoli donati sull'Epic Games Store abbiano subito un incremento delle vendite su Steam e altre piattaforme di distribuzione digitale.

Sembra però che la conquista del mondo PC non sia l'unico obiettivo di Epic Games, dal momento che i creatori dell'Unreal Engine 5 hanno appena annunciato di voler pubblicare il loro store anche su dispositivi mobile. Stando a quanto dichiarato da Sweeney, attualmente sembra molto più vicino l'arrivo dell'app su Android ma una versione iOS rientra in ogni caso nei piani di Epic. Chissà se in futuro ci verranno donati anche dei titoli per smartphone e tablet ogni settimana.

Vi ricordiamo che avete solo poche ore per riscattare Borderlands The Handsome Collection gratis su Epic Store e che domani potrebbe arrivare Ark Survival Evolved come nuovo titolo gratuito della settimana.