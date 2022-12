Epic Games Store: tutti i giochi gratis di Natale 2022 usciti e indizi su quelli in arrivo

Come ormai da tradizione, sull'Epic Games Store è possibile riscattare nuovi doni quotidianamente grazie all'iniziativa a tema natalizio dei creatori di Fortnite e dell'Unreal Engine 5. Scopriamo quali sono stati i giochi regalati fino ad oggi e quelli che potrebbero arrivare nel resto delle festività.

Ecco di seguito il calendario completo della promozione targata Epic Games:

Bloons TD 6 - Dal 15 dicembre 2022 alle 17:00 al 16 dicembre 2022 alle 17:00

Horizon Chase Turbo - Dal 16 dicembre 2022 alle 17:00 al 17 dicembre 2022 alle 17:00

Costume Quest 2 - Dal 17 dicembre 2022 alle 17:00 al 18 dicembre 2022 alle 17:00

Sable - Dal 18 dicembre 2022 alle 17:00 al 19 dicembre 2022 alle 17:00

Them's Fightin Herds - Dal 19 dicembre 2022 alle 17:00 al 20 dicembre 2022 alle 17:00

Wolfenstein The New Order - Dal 20 dicembre 2022 alle 17:00 al 21 dicembre 2022 alle 17:00

Un gioco LEGO misterioso - Dal 21 dicembre 2022 alle 17:00 al 22 dicembre 2022 alle 17:00

Gioco misterioso n° 8 - Dal 22 dicembre 2022 alle 17:00 al 23 dicembre 2022 alle 17:00

Gioco misterioso n° 9 - Dal 23 dicembre 2022 alle 17:00 al 24 dicembre 2022 alle 17:00

Gioco misterioso n° 10 - Dal 24 dicembre 2022 alle 17:00 al 25 dicembre 2022 alle 17:00

Gioco misterioso n° 11 - Dal 25 dicembre 2022 alle 17:00 al 26 dicembre 2022 alle 17:00

Gioco misterioso n° 12 - Dal 26 dicembre 2022 alle 17:00 al 27 dicembre 2022 alle 17:00

Gioco misterioso n° 13 (Forse un gioco legato ai ninja) - Dal 27 dicembre 2022 alle 17:00 al 28 dicembre 2022 alle 17:00

Gioco misterioso n° 14 - Dal 28 dicembre 2022 alle 17:00 al 29 dicembre 2022 alle 17:00

Gioco misterioso n° 15 - Dal 29 dicembre 2022 alle 17:00 al 5 gennaio 2023 alle 17:00

Come potete notare nel lunghissimo elenco, domani dovrebbe approdare nella sezione dei regali dell'Epic Games Store un prodotto a tema LEGO, sebbene non si conosca al momento l'esatta identità del gioco gratis. Per quello che riguarda i restanti doni dell'evento, nessuno conosce il titolo dei giochi misteriosi e l'unico indizio diffuso in rete riguarda il tredicesimo regalo, in arrivo il 27 dicembre: stando ad un presunto insider, potrebbe trattarsi di un gioco a tema ninja. Se dovessimo puntare ad un possibile gioco gratis con i ninja, probabilmente punteremmo su The Messenger, il delizioso action platformer old school pubblicato da Devolver Digital. Altri titoli papabili potrebbero essere Mark of the Ninja ed il primo Nioh, ma si tratta solo di supposizioni e bisognerà attendere il giorno precedente all'arrivo di questo gioco per saperne di più, visto che l'azienda pubblica un indizio sotto forma di carta regalo per anticipare il successivo regalo.

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi regali e se arriverà un titolo di rilievo come fu Prey lo scorso anno, vi ricordiamo che avete ancora qualche ora per riscattare una storica avventura grafica per PC gratis su GOG.