Epic Games Store: i giochi gratis sono stati riscattati 750 milioni di volte

Sembra proprio che la strategia dell'Epic Games Store stia avendo un gran successo e nel corso dell'ultimo anno i traguardi raggiunti dal negozio online dei creatori di Fortnite Battaglia Reale sono notevoli.

Stando a quanto dichiarato dall'azienda, sono 160 milioni gli utenti che utilizzano il client su PC e solo a dicembre 2020 sono stati più di 56 i milioni di giocatori attivi. Nel tempo sono stati spesi in totale più di 700 milioni di dollari, dei quali circa 265 sono stati investiti in giochi di terze parti. A spingere gli utenti a fare queste spese hanno senza ombra di dubbio contribuito i 170 giochi donati settimanalmente (e giornalmente nel periodo natalizio), i quali sono stati scaricati quasi 750 milioni di volte. I giochi più popolari della piattaforma sono Assassin's Creed Valhalla, l'early access di Satisfactory, Fortnite, Snow Runner, Godfall, Borderlands 3, Rocket League (di recente passato al modello free to play), Tony Hawk's Pro Skater 1+2, Grand Theft Auto V Premium Edition e Rogue Company. Come potete notare, la maggior parte di questi prodotti è stata disponibile per un periodo di tempo esclusivamente su Epic Games Store e altri sono stati regalati (GTA V).

A chiudere il lungo post pubblicato da Epic troviamo un piccolo elenco delle feature in arrivo sul client, che ancora oggi è sprovvisto di alcune importante funzionalità molto richieste dagli utenti. Tra le feature in arrivo prossimamente troviamo il carrello, dei miglioramenti alla lista dei desideri, nuove opzioni social, gli Obiettivi e i profili giocatore.

Sapevate che Epic Games regalerà un gioco ogni settimana anche nel 2021?