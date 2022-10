Epic Games Store: nuovi giochi gratis da scaricare, c'è anche Fallout 3

Fallout 3 è gratis questa settimana su Epic Games Store, si tratta di uno dei due regali settimanali del negozio digitale di Epic Games, reso disponibile per il download gratis in occasione dei festeggiamenti per i 25 anni della serie Bethesda.

Dalle 17:00 di giovedì 20 ottobre e fino alla stessa ora del 27 ottobre potete scaricare gratis Fallout 3 Game of the Year Edition e Evoland Legendary Edition, come di consueto i giochi resteranno vostri per sempre a patto di aggiungerli al catalogo entro la data indicata.

Evoland Legendary Edition è un RPG in Pixel Art ispirato ai classici del genere dell'epoca d'oro dei 16-bit, ben più corposa è invece l'offerta legata a Fallout 3 Game of the Year Edition, il pacchetto proposto da Epic Games Store include il gioco completo e tutti i DLC: Operation Anchorage, The Pitt, Broken Steel, Point Lookout e Mothership Zeta. Una bella occasione per riscoprire uno dei giochi più acclamati e venduti della serie Fallout, titolo che ha permesso alla serie di conquistare un nuovo vasto pubblico passando dalla visuale isometrica a quella in prima persona.

Fino alle 17:00 di oggi pomeriggio siete ancora in tempo per scaricare gratis Darkwood e ToeJam & Earl Back in the Groove! i due giochi resteranno disponibili fino alle 16:59.