Epic Games Store e giochi PC gratis: da oggi disponibili i due nuovi regali

È tempo di nuovi giochi in regalo su Epic Games Store! A partire dalla giornata di oggi - giovedì 10 novembre 2022 - sarà infatti possibile riscattare altri due titoli gratis.

Come già annunciato dal team di Epic Games, la scelta del negozio digitale è ricaduta per l'occasione su due produzioni molto differenti.



La prima di queste è Alba: A Wildlife Adventure, avventura Indie sviluppata da ustwo games. Esordito nel dicembre dello scorso anno, il titolo è l'ultima creazione del team autore di Monument Valley e Assemble with Care. Al centro della scena troviamo la piccola Alba, una bambina in visita ai nonni su di una lussureggiante isola del Mar Mediterraneo. Esplorando la natura, tuttavia, la piccola si rende ben presto conto dell'inquinamento diffuso sull'atollo e decide di intervenire per salvare gli animali e l'ambiente naturale.



Il secondo omaggio proposto da Epic Games Store è invece Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Pubblicato nel dicembre 2016 e sviluppato da Mimimi Games, il titolo è stato accolto molto positivamente. Caratterizzata da un livello di sfida impegnativo, l'avventura stealth conduce i giocatori tra le fortezze e le atmosfere del Giappone del periodo Edo. Per maggiori dettagli, potete rifarvi alla nostra recensione di Shadow Tactics: Blades of the Shogun.



Entrambi i giochi potranno essere riscattati gratis su Epic Games Store a partire dalle ore 17:00 di questo pomeriggio.