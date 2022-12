Epic Games Store e giochi PC gratis: già svelati i regali di 27 e 28 dicembre

Mentre gli utenti PC possono approfittare di F.I.S.T: Forged in Shadow Torch gratis su Epic Games Store ancora per diverse ore, arrivano già anticipazioni sui prossimi titoli offerti in omaggio sulla piattaforma.

Ancora una volta, l'ormai famigerato insider Bilibili-kun ha infatti fatto capolino sul portale francese Dealabs, per svelare in anticipo la line-up di giochi gratis su Epic Games Store. In particolare, il misterioso utente potrebbe aver fatto trapelare l'identità dei prossimi due regali offerti dall'azienda ai videogiocatori attivi su PC.

Stando ai leak pubblicati dall'insider, la giornata di oggi dovrebbe portare con sé la possibilità di riscattare gratis Severed Steel. Apprezzato sparatutto pubblicato nell'autunno 2021 da Greylock Studio, l'avventura propone ritmi concitati e una colonna sonora dark-electro. Nel titolo, i giocatori vestono i panni di una donna dotata di un braccio robotico, con il quale brandisce potenti armi da fuoco.



Anticipazioni anche per il successivo gioco gratis su Epic Games Store. Stando alle indiscrezioni di Bilibili-kun, il giorno di mercoledì 29 dicembre dovrebbe offrire in omaggio Mortal Shell. Il cupo Action RPG potrebbe dunque divenire disponibile senza costi aggiuntivi tra poco più di 38 ore.



Come sempre, per avere conferma definitiva della line-up di giochi gratis su Epic Games Store non resta che attendere poche ore!