Epic Games Store e giochi PC gratis: ecco i giorni da tenere d'occhio

Oltre ad aver proposto un buono da 10 euro per Epic Games Store, anche quest'anno, il team di Epic Games ha riproposto l'iniziativa che vede il periodo natalizio allietato da diversi omaggi.

Per ben 14 giorni, il negozio digitale dedicato ai videogiocatori attivi su PC omaggerà a cadenza quotidiana un videogioco. Ciascun titolo potrà essere riscattato in maniera completamente gratuita e resterà di proprietà dell'utente anche al termine dell'iniziativa. La lista completa dei giochi che saranno offerti nel corso delle due settimane non è ovviamente stata diffusa, ma un ormai noto insider ha offerto diversi indizi in merito a cosa aspettarsi.

In maniera corretta, infatti, l'insider francese attivo in rete come bilibili-kun ha anticipato l'esordio nella promozione di Shenmue 3 e Neon Abyss gratis su Epic Games Store. Secondo quest'ultimo, la selezione natalizia scelta da Epic Games dovrebbe includere diversi titoli molto interessanti, in particolare in alcune giornate. Nello specifico, il leaker invita a tenere d'occhio i seguenti giorni:

Domenica 19 dicembre;

Lunedì 20 dicembre;

Giovedì 23 dicembre;

Venerdì 24 dicembre;

Sabato 25 dicembre : in questo caso, si parla addirittura del gioco più interessante dell'intero lotto;

: in questo caso, si parla addirittura del gioco più interessante dell'intero lotto; Martedì 28 dicembre;

Mercoledì 29 dicembre;

Secondo quanto riportato da bilibili-kun, inoltre, tutti i giochi proposti nel corso deinon dovrebbero mai essere stati protagonisti di iniziative simili dal giorno del lancio. Non resta che attendere per saperne di più!