Epic Games Store: un gioco in esclusiva scompare misteriosamente dal negozio

Diversi membri della sempre attiva community di ResetEra si interrogano sulla misteriosa scomparsa dalle pagine dell'Epic Games Store di un videogioco PC lanciato in esclusiva sul negozio digitale degli autori dell'Unreal Engine e di Fortnite.

Il titolo in questione è Paranoia: Happiness is Mandatory, un'avventura ruolistica sviluppata dalla software house francese di Cyanide come trasposizione ufficiale dell'omonimo gioco di ruolo cartaceo. Lanciato ufficialmente a metà dicembre del 2019, il nuovo progetto di Cyanide è svanito dalle pagine dell'Epic Store nella seconda metà del mese di gennaio del 2020 e da allora non se ne ha più alcuna notizia.

Desiderosi di venire a capo dell'enigma, gli utenti interessati ad acquistare una copia di Paranoia Happiness is Mandatory hanno provato a contattare gli autori francesi sui loro profili social, senza però ricevere delle risposte esaustive. Nel momento in cui scriviamo, la scheda di Paranoia su Epic Games Store continua a restituire l'errore "404 Page Not Found", mentre quella consultabile su Steam non presenta alcun aggiornamento recente e si limita a ricordare agli utenti del negozio digitale di Valve che il gioco sarà disponibile nel corso di un generico 2020, una volta concluso l'accordo di esclusiva temporale siglato da Cyanide ed Epic Games.

Come suggerito dalla community di ResetEra, dietro alla cancellazione della pagina Epic Store potrebbe celarsi la volontà di Cyanide di migliorare sensibilmente l'offerta ludica e contenutistica del gioco, soprattutto in funzione dei giudizi non particolarmente lusinghieri espressi dalla stampa di settore a fine 2019. Per saperne di più su questo GDR, vi rimandiamo alla nostra recensione di Paranoia Happiness is Mandatory.