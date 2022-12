Epic Games Store: il gioco gratis del 18 dicembre è già stato svelato

Anche quest'anno Epic Games s'è scoperta in vena di regali. Sono già diversi giorni che la compagnia sta elargendo giochi gratis sul suo store per PC, e per le 17:00 di oggi pomeriggio ne è atteso un altro. Anche stavolta, tuttavia, i suoi piani sono stati coperti in anticipo.

Cominciata il 15 dicembre, la promozione 15 Regali di Natale ha già elargito agli utenti di Epic Games Store diversi giochi gratuiti, l'ultimo dei quali Costume Quest 2, che continuerà ad essere disponibile al riscatto gratuito fino alle 17:00 di oggi pomeriggio, quando verrà sostituito dal nuovo misterioso gioco gratis del 18 dicembre.

"Misterioso" fino ad un certo punto, dal momento che anche stavolta non è stato difficile risalire alla sua identità. L'immagine di anteprima che la stessa Epic Games ha pubblicato per stuzzicare la curiosità dei giocatori nasconde quasi sicuramente Sable, gioco d'avventura ed esplorazione pubblicato nel 2021 da Raw Fury e Shedworks. A rivelarlo con certezza quasi assoluta ci pensano la particolare paletta di colori dell'immagine d'anteprima e soprattutto le maschere bicornute ritratte su di essa, in tutto e per tutto simili a quella indossata dal protagonista di Sable. Giudicate voi stessi mettendo a confronto le immagini in alto e in basso.

Sable vede l'omonimo protagonista impegnato nella "Planata", un rito di passaggio in cui attraverserà vasti deserti e paesaggi affascinanti costellati dai relitti di astronavi, antiche meraviglie e puzzle ambientali. A facilitare i suoi spostamenti c'è l'hoverbike, un mezzo di trasporto liberamente personalizzabile mediante dei pezzi di ricambi rinvenibili nel mondo di gioco. Ad accompagnare l'esperienza c'è una colonna sonora originale composta di Japanese Breakfast.

Se tutto va come previsto, Sable verrà messo a disposizione per il riscatto gratuito alle 17:00 di oggi 18 dicembre a questo indirizzo. Nell'attesa, non lasciatevi sfuggire Costume Quest 2 gratis.