Epic Games Store, il gioco gratis del 19 dicembre già svelato: i leak colpiscono ancora

La community di videogiocatori PC ha ancora diverse ore a disposizione per riscattare Sable gratis su Epic Games Store, ma quale sarà il prossimo omaggio offerto dal negozio digitale?

Le ultime indiscrezioni sembrano andare nella direzione di Them's Fighting Herds, un picchiaduro in due dimensioni dai toni sopra le righe. A rivelarlo con cospicuo anticipo è ancora una volta il misterioso insider Bilibili-kun. Dalle pagine di Dealabs, il leaker - che ha già correttamente anticipato gli altri regali in arrivo su Epic Games Store - si dice infatti certo che la produzione di Mane6 e Modus Games sarà la prossima protagonista dell'iniziativa natalizia.

Them's Fighting Herds è stato pubblicato sul mercato PC nel corso della primavera 2020, riscuotendo una buona accoglienza da parte del pubblico. Il picchiaduro 2D vede al centro della scena una serie di bizzarri animali realizzati in stile da cartone animato, da nientemeno che la celebre produttrice Lauren Faust. Con un sistema di combattimento basato sull'utilizzo di quattro tasti, Them's Fighting Herds propone sia una modalità Storia sia i consueti contenuti multigiocatore tipici del genere, con sfide da affrontare in locale e online.



Per la conferma definitiva dell'identità del prossimo gioco gratis su Epic Games Store sarà necessario attendere ancora poche ore.