Epic Games Store: quale sarà il gioco gratis del 26 maggio? C'è chi dice Sleeping Dogs

Ancora per poche ore, Borderlands 3 è gratis su Epic Games Store, avete tempo fino al 26 maggio per aggiungerlo alla vostra libreria, da domani il gioco Gearbox verrà sostituito da un nuovo titolo misterioso e non ancora annunciato.

Epic Games ha fatto capire che sarà un grande gioco, un titolo di alto livello e grande richiamo esattamente come Borderlands 3... ma di cosa potrebbe trattarsi? C'è chi sta provando a indovinare ipotizzando un gioco appartenente al filone action con richiami al cinema d'azione asiatico. Qualche nome? Sleeping Dogs Definitive Edition, Stranglehold o un gioco della serie Yakuza di SEGA.

Stranglehold appare piuttosto datato e probabilmente non sarà questo il gioco in regalo, mentre Yakuza e Sleeping Dogs sono certamente possibili, per quanto il secondo sia anche in questo caso piuttosto vecchiotto e venduto normalmente a meno di cinque euro. Altre ipotesi vedono Max Payne 3 di Rockstar Games o il Metroidvania Dead Cells. E voi cosa ne pensate, sarà davvero uno di questi il nuovo gioco segreto di Epic Games Store?

Epic ha regalato un buono sconto del 25% su EGS, il coupon è stato aggiunto automaticamente a tutti gli account e potete spenderlo durante i Mega Saldi che proseguiranno fino a metà giugno, sull'acquisto di giochi completi ma non sui preordini, DLC/espansioni e sulle valute virtuali.