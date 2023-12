Epic Games Store: il gioco gratis di fine anno sarà della Marvel, secondo un leak

Manca ormai poco all'ultimo grosso regalo delle feste natalizie sull'Epic Games Store e, stando a quanto dichiarato da un leaker più che affidabile, si tratta di un gioco Marvel molto apprezzato da pubblico e critica.

L'account X/Twitter billbil-kun, che nel corso degli ultimi mesi non ne ha sbagliata una e giusto qualche giorno fa ha anticipato uno dei giochi PlayStation Plus di gennaio 2024, ha rivelato che il titolo gratuito che gli utenti potranno riscattare tra qualche giorno sarà Marvel's Guardians of the Galaxy.

Per chi non lo sapesse, si tratta di un'avventura single player che ha come protagonisti i Guardiani della Galassia, che si ritrovano a vivere un folle viaggio in giro per lo spazio che coinvolge molti personaggi noti agli appassionati dei fumetti. Non a caso, questo è uno dei giochi legati ai supereroi Marvel che più sono piaciuti ai videogiocatori e grazie ad un'iniziativa di questo tipo saranno in tanti a potersi godere l'avventura di Star Lord, Gamora, Rocket Racoon, Groot e Drax senza spendere un solo centesimo.

In attesa di scoprire se davvero Marvel's Guardians of the Galaxy sarà uno dei prossimi regali, vi ricordiamo che avete ancora poche ore per riscattare il gioco gratis del 28 dicembre 2023 sull'Epic Games Store.