Epic Games Store, nuovo gioco gratis di dicembre: si tornare nelle lande desolate Bethesda

Quest'oggi sono giunte maggiori informazioni sul quinto regalo dall'Epic Games Store, anche se non è quello che vi aspettavate: dopo le indiscrezioni di ieri ad opera di Billbil-Kun, le pagine del client di Epic hanno rilasciato una nuova sorpresa gratuita per tutti i giocatori. Pronti a rivivere un'avventura videoludica incredibile?

Sebbene il leak che ha svelato i due regali di natale sull'Epic Games Store non si sia concretizzato, è il momento di tornare nelle lande desolate di una storica epopea targata Bethesda: Fallout 3 Game Of the Year Edition è il gioco gratis del 23 dicembre, giunto a sorpresa di molti. Disponibile dalle ore 17:00 del 23 dicembre, l'iconico capitolo della saga di Fallout è qui per far mettere nuovamente piede in un mondo che ha ammaliato l'utenza nel lontano 2008.

Fallout 3 Game Of The Year Edition contiene il gioco base e tutti i DLC usciti a distanza di tempo dal day one del progetto: parliamo, nello specifico, di Operation Anchorage, The Pitt, Broken Steel, Point Lookout e Mothership Zeta. Il gioco è riscattabile da ora e sarà disponibile fino alle 17:00 del 24 dicembre. Epic Games ha voluto fare un ultimo importante regalo ai propri fan, mettendo a disposizione di tutti un titolo dal valore inestimabile per gli amanti della saga post-apocalittica di Bethesda.