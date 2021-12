Epic Games Store: è questo il gioco gratis di domani 21 dicembre?

I curatori del sito francese Dealabs ci hanno preso gusto e anche oggi rompono le uova nel paniere di Epic Games svelando con lauto anticipo quale sarà il gioco gratis di domani 21 dicembre.

Anche quest'anno Epic Games Store ha impreziosito i Saldi Invernali con una vagonata di regali: la promozione "15 Giorni di Giochi Gratis" ha già donato agli utenti del negozio digitale cinque titoli, l'ultimo dei quali poco più di un'ora fa, Loop Hero. I francesi di Dealabs, che c'hanno già beccato in molteplici occasioni, hanno subito colto la palla al balzo facendo sapere che il gioco gratis di domani 21 dicembre sarà Secondo Exinction, uno sparatutto multigiocatore ambientato in grandi mappe popolate da orde di dinosauri mutanti. Il titolo si trova in Accesso Anticipato, ma è già in grado di offrire tante ore di divertimento in cooperativa per due giocatori.

Sarà davvero Second Extinction il prossimo gioco gratis di Epic Games Store? Lo scopriremo domani alle ore 17:00, c'è da dire che Dealabs si è già rivelata affidabile in più occasioni (hanno beccato anche Loop Hero). L'iniziativa, ricordiamo, proseguirà fino al 30 dicembre 2021.